В правительстве объяснили проблемы с отоплением в регионах

В ходе подготовки к отопительному сезону возник ряд «объективных проблем», связанных с пандемией, подорожанием стройматериалов и трудностями всей системы, которые были накоплены за предыдущие годы. Однако отопление в жилых домах включено уже в 58 субъектах. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. Его слова приводит РИА Новости.

Проблемы, которые мы получили, были объективными, они возникли не на пустом месте, — отметил он.

В качестве примера чиновник привёл то, что из-за пандемии коронавируса гражданам, пропустившим сроки оплаты коммунальных услуг, не начислялись пени. В результате недобор средств за 2020 год составил 80 млрд рублей.

Эти деньги не пришли в обновление коммунальный сетей и подготовку к новому осенне-зимнему периоду, — пояснил Хуснуллин.

Он также указал на рост цен на стройматериалы. По словам вице-премьера, стоимость труда в нынешнем году повысилась почти вдвое по сравнению с прошлым.

Ранее сообщалось, что в «Единой России» предложили изменить нормы для начала отопительного сезона и включать отопление при предельной среднесуточной температуре 10 градусов тепла, а не 8, как сейчас. Поводом для инициативы послужила трагедия в Ногинске, где погибли семь человек. Причиной взрыва в доме мог стать газ, который на фоне похолодания в Подмосковье включили жильцы для обогрева.

В ОНФ выступили против этой инициативы. Там сочли, что изменение норм приведёт к ещё большему бардаку в ЖКХ.