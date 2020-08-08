В посольстве Белоруссии в Москве объяснили огромные очереди из избирателей

https://static.news.ru/photo/a4dc50ee-da3c-11ea-a354-fa163e074e61_660.jpg Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Огромная очередь перед белорусским дипведомством в российской столице возникла из-за высокой активности желающих проголосовать на выборах президента Белоруссии и мерами предосторожности из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили в посольстве.

Очереди связаны с высокой активностью избирателей и мерами предосторожности, предпринимаемыми на фоне COVID-19. Есть ограничение по одномоментному нахождению людей на участке. Сейчас мы стараемся расширить пропускную способность, учитывая эпидемиологические требования, — сказал представитель белорусского дипведомства.

При этом, пояснили в посольстве, по рекомендациям противодействию COVID-19 в помещении для голосования одновременно могут находиться не более 10 человек. Однако, продолжил представитель белорусского дипведомства отметил, что количество желающих проголосовать, слишком большой. В посольстве заверили, что стараются максимально удовлетворить права каждого гражданина реализовать свое избирательное право.

9 августа граждане Белоруссии выбирают президента. В ЦИК республики рассказали, что президентские выборы в стране проходят в штатном режиме, многие из поступивших жалоб уже были разобраны территориальными комиссиями. Глава ЦИК Лидия Ермошина отметила, что все жалобы похожи друг на друга, из-за чего складывается впечатление, что «создали эти жалобы практически одни и те же люди». Кроме того, Ермошина выразила мнение, что писавшим их людям обещана плата за это.

Кандидатами на пост президента зарегистрированы пять человек, включая действующего главу страны Александра Лукашенко. Главным его конкурентом на выборах стала Светлана Тихановская, которая баллотируется вместо своего арестованного мужа — оппозиционера и блогера Сергея Тихановского. В качестве кандидатов также зарегистрированы экс-депутат парламента Анна Канопацкая, глава Белорусской социал-демократической «Грамады» Сергей Черечень и сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев. Других главных соперников Лукашенко до выборов не допустили. Виктора Бабарико задержали, а Валерий Цепкало эмигрировал. К этому моменту выборы признаны состоявшимися.

Как писал NEWS.ru, на выборах президента Белоруссии по состоянию на 14:00 проголосовали уже 65,19% избирателей. Наибольшая избирательная активность зафиксирована в Гомельской области.