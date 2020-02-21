Министерство ЖКХ Московской области совместно с Министерством энергетики разработало сервис для оценки качества услуг коммунальных служб. Интернет-портал «ТырешаешьЖКХ.РФ» начал работать в Подмосковье.
С помощью него жители смогут оставить отзыв о работе дворника и уборщицы в доме, а также оценить состояние водо- и теплоснабжения.
Важным инструментом решения этой задачи является постоянная обратная связь с жителями. Каждый житель Московской области сегодня имеет возможность напрямую обратиться к органам власти и самостоятельно повлиять на свою жизнь в лучшую сторону, — заявил заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин.
Отмечается, что более подробная информация о новом портале будет размещена на сайтах администраций округов. Также в каждом подъезде, где работает услуга, появятся листовки с QR-кодами,
Как ранее сообщал NEWS.ru, Минстрой назвал лишение россиян возможности пользоваться коммунальными услугами из-за неуплаты крайней мерой воздействия на людей.
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