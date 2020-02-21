https://static.news.ru/photo/d872cc24-54d8-11ea-901b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министерство ЖКХ Московской области совместно с Министерством энергетики разработало сервис для оценки качества услуг коммунальных служб. Интернет-портал «ТырешаешьЖКХ.РФ» начал работать в Подмосковье.

С помощью него жители смогут оставить отзыв о работе дворника и уборщицы в доме, а также оценить состояние водо- и теплоснабжения.

Важным инструментом решения этой задачи является постоянная обратная связь с жителями. Каждый житель Московской области сегодня имеет возможность напрямую обратиться к органам власти и самостоятельно повлиять на свою жизнь в лучшую сторону, — заявил заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин.

Отмечается, что более подробная информация о новом портале будет размещена на сайтах администраций округов. Также в каждом подъезде, где работает услуга, появятся листовки с QR-кодами, пишет телеканал «360».

Как ранее сообщал NEWS.ru, Минстрой назвал лишение россиян возможности пользоваться коммунальными услугами из-за неуплаты крайней мерой воздействия на людей.