https://static.news.ru/photo/0af40884-547f-11ea-9bf3-fa163e074e61_660.jpg Владимир Якушев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лишение россиян возможности пользоваться коммунальными услугами из-за неуплаты — крайняя мера воздействия на людей. Об этом заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев.

Сейчас граждане должны государству за услуги ЖКХ более 570 млрд рублей, рассказал Якушев «Известиям». По его мнению, снизить эту цифру удастся только цивилизованными методами.

Министр считает, что нужно разъяснять, почему платить за «коммуналку» очень важно.

Если услуга получена, то она должна быть оплачена своевременно, — убеждён Якушев.

Глава Минстроя обратил внимание и на то, что от неплательщиков страдают добросовестные жильцы. Например, в многоэтажке злостного должника от ресурсов отключить нельзя, не причинив неудобства ни в чём не виноватым соседям.

Добропорядочные жильцы ни в коем случае в этой ситуации не должны страдать. Это моя жёсткая позиция, — подчеркнул министр.

Якушев не является сторонником «репрессивных мер», так как понимает, что обстоятельства у людей бывают разные, но процесс необходимо урегулировать.

Как писал NEWS.ru, ранее глава Минстроя предложил возводить жильё на месте брошенных производств и рассказал о том, как программа реновации может выглядеть в целом по стране.