https://static.news.ru/photo/95a6eb34-5436-11ea-9fdf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tatiana Morozova/Russian Look

Запланированная на 2019 год программа по отселению людей из непригодных к жизни домов была перевыполнена в шесть раз, в 2020 году она затронет миллион квадратных метров аварийных зданий, сообщил министр строительства РФ Владимир Якушев.

Я с большой долей уверенности говорю, что эта программа не будет завалена. И до 2024 года задача, которая перед нами стоит, однозначно будет выполнена, — заявил глава ведомства «Известиям»

Также министр рассказал о том, как программа реновации может выглядеть в целом по стране. В частности, он обратил внимание на территории заброшенных производств, которые, как правило находятся в черте города, там, где развита инфраструктура и транспортная доступность. Построенное на их месте жильё, считает Якушев, может быть недорогим и востребованным.

Если мы говорим о реновации в таком виде, то это огромный потенциал, — подытожил министр.

Как писал NEWS.ru ранее, законопроект о расселении и сносе ветхого жилья в масштабах страны полностью готов к первому чтению, а отзывы о нём, полученные из большинства регионов, — положительные. Об этом сообщила соавтор проекта закона председатель Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская.