В Подмосковье врачи спасли пациентку с COVID, беременную двойней после ЭКО

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Персонал роддома Сергиево-Посадской районной больницы спас 40-летнюю женщину с преэклампсией, заболевшую COVID-19 во время беременности после седьмого ЭКО, рассказали NEWS.ru в пресс-службе Минздрава Подмосковья. В ведомстве подчеркнули, что пациентка вынашивает двойню и в момент госпитализации находилась на 37-й неделе.

В роддом Сергиево-Посадской районной больницы поступила 40-летняя женщина с COVID-19 и преэклампсией — опасным состоянием для жизни плода и беременной, вызванное высоким кровяным давлением. Она находилась 37-й неделе беременности, вынашивала двойню. Это было седьмое по счёту ЭКО и вторая удачная беременность, — добавили в региональном министерстве.

Преэклампсия — очень опасная патология, угрожающая преждевременными родами, кровотечением, полиорганной недостаточностью и гибелью будущего ребёнка, подчеркнул завотделением реанимации и интенсивной терапии Сергиево-Посадского родильного дома Кирилл Сыриков. По его словам, подобные состояние требует срочного родоразрешения, поэтому пришлось провести кесарево сечение.

К счастью, малышки появились на свет крупными, вес каждой — 2900 граммов. Девочкам при рождении был поставлен диагноз «пневмония», на протяжении нескольких дней они находились в реанимации, получали необходимо лечение. В данный момент их состоянию ничего не угрожает, — сообщил Сыриков.

Он добавил, что мать новорожденных после излечения от COVID-19 выписали.

Ранее подмосковные хирурги спасли от бесплодия мужчину, откачав из его мошонки 700 мл жидкости. Пациента оперировали в урологическом отделении филиала № 2 Балашихинской больницы, куда гражданин пришел с жалобами на боли в органе и его сильное увеличение. В Минздраве региона подчеркнули, что с недугом он ходил несколько месяцев и обратился за помощью, когда проблема достигла «огромных размеров». Медики поставили диагноз гидроцеле, то есть водянка.