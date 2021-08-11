В Подмосковье произошла утечка хлора

В городе Железнодорожном в Московской области в ночь на 11 августа произошла утечка хлора. Содержание вредного вещества в воздухе составило 59,9 мг на кубический метр при ПДК в 0,03 мг, пишет Mash.

Как стало известно, в промзоне на Промышленной улице повредились 300-литровые бочки с жидким транспортным хлором. Специалисты сумели в сжатые сроки ликвидировать последствия разлива химического элемента.

Уточняется, что ближайшие дома от места утечки находятся в 700 метрах. Тем не менее зона опасности составляет 300 метров, поэтому местным жителям утечка хлора не угрожает. Добавляется, что пострадавших в результате произошедшего нет.

Также Telegram-канал опубликовал фото с места событий. На них видно, что специалисты в костюмах химзащиты ликвидируют последствия разлива.

Ранее в норвежской провинции Финнмарк 15 тысяч литров хлора убили 96 тысяч лососей на рыбной ферме. Рыбный промышленный гигант Grieg Seafood понёс беспрецедентные убытки из-за гибели всей рыбы лососёвых пород, находившейся в специальной акватории.