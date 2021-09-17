В Подмосковье объявили «оранжевый» уровень опасности из-за заморозков

Гидрометцентр объявил «оранжевый» уровень опасности в Московской области из-за заморозков. Кроме Подмосковья минусовые температуры ожидаются ещё в ряде регионов. Об этом сообщается на сайте организации.

В частности, согласно прогнозам синоптиков, заморозки возможны в Белгородской, Рязанской и Ярославской областях. Столбики термометров могут опуститься до одного-двух градусов ниже нуля. Уровень погодной опасности варьируется от опасности «жёлтого» до «оранжевого».

«Жёлтый» уровень означает, что погода потенциально опасна. При «оранжевом» имеется вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что жителей России ожидает резкое похолодание из-за антициклона в европейской части страны. По словам специалиста, наиболее заметно оно будет в Приволжском федеральном округе и на Урале.

В МЧС предупреждали, что в Подмосковье 16–18 сентября возможны минусовые температуры. Людям, страдающим сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями, было рекомендовано воздержаться от выхода на улицу, а водителям и пешеходам — быть более внимательными из-за скользких дорог.