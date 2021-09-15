Жителей Подмосковья предупредили о заморозках

В Московской области с 16 по 18 сентября прогнозируются заморозки до минус четырёх градусов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

В ночные и утренние часы 16–18 сентября местами по территории Московской области ожидаются заморозки от -2 до 0 градусов, местами до минус 4 градусов, — говорится в сообщении ведомства.

При этом в МЧС напомнили, что людям, страдающим сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями, нужно воздержаться от выхода на улицу, а пешеходам следует быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог.

Ведомство также рекомендует автомобилистам в такую погоду снизить скорость движения и строго соблюдать правила дорожного движения. На скользкой дороге нельзя тормозить резко.

Ранее синоптики предупреждали, что вторая половина сентября в Москве окажется под влиянием холодных воздушных потоков, когда среднесуточная температура будет ниже климатической нормы на два градуса. Кроме того сообщалось, что жителей центральной части России в сентябре ждут «климатические качели» — то похолодание, то заметное потепление. Синоптик отметил, что в это время обычно приходит «классическое бабье лето», однако в этом году только краткосрочный прогноз сможет точно определить, когда оно начнётся.