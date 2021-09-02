Синоптик предупредил россиян о «климатических качелях» в сентябре

Жителей центральной части России в сентябре ждут «климатические качели» — то похолодание, то заметное потепление. Об этом телеканалу «Звезда» заявил ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Климатические качели» возьмут обратный ход. Среднесуточная температура воздуха в середине сентября вернётся в своё климатическое русло. Это ночью +5–10, днём +17–18, — цитирует его телеканал.

Синоптик отметил, что в это время обычно приходит «классическое бабье лето», однако в этом году только краткосрочный прогноз сможет точно определить, когда оно начнётся.

Ранее сообщалось, что в отдельных районах Архангельской, Вологодской и Мурманской областей, а также в Карелии и Коми в начале сентября может выпасть первый снег. Непогода также придёт на север Пермского края и в Свердловскую область.

Похолодание принесёт арктический атмосферный фронт. В дневное время температура воздуха будет ниже сентябрьской климатической нормы.