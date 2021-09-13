Синоптик рассказала, будет ли тепло в Москве в сентябре

Вторая половина сентября в Москве окажется под влиянием холодных воздушных потоков, когда среднесуточная температура будет ниже климатической нормы на два градуса. Об этом «Москве 24» рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Не исключено, что к 20 сентября минимальная температура в Москве будет около двух — шести градусов. Дневная — порядка четырёх — восьми градусов тепла, то есть ниже климатической нормы, — сообщила метеоролог.

Она отметила, что жители столицы могут убрать до следующего лета лёгкую одежду и уже можно переключиться на осеннюю. Несмотря на то что тепло ещё может вернуться в Московский регион, дневная температура не будет высокой, ветер будет холодным и это будет кратковременным явлением.

Будет такое тепло, когда температура воздуха приблизится к климатической норме. Это произойдёт в последней пятидневке сентября, — поделилась эксперт.

Ранее ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что жителей центральной части России в сентябре ждут «климатические качели» — то похолодание, то заметное потепление.