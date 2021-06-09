В Петербурге запретили электросамокаты

https://static.news.ru/photo/2d09f608-c8f1-11eb-8f44-96000091f725_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

В Санкт-Петербурге с улиц города изымают электросамокаты. Теперь жители Северной столицы не смогут взять эти транспортные средства в аренду, пишет «Подъём».

Предполагается, что следователи закрывают сервисы из-за уголовного дела по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», которое возбудили после очередного наезда на пешехода. Радикальные меры о запрете популярного средства передвижения были приняты для предотвращения подобных инцидентов.

Ранее Минтранс РФ предложил запретить езду по тротуарам на самокатах, вес которых превышает 35 килограммов. Уточняется, что подобная инициатива обсуждается совместно с МВД России. Также стало известно, что ведомства намереваются приравнять людей на роликах и самокатах без двигателей к пешеходам.

Позднее председатель комиссии Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ по гражданскому участию в развитии правоохранительной системы Кирилл Кабанов заявил, что такое предложение министерства является полумерой.