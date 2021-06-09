В Петербурге запретили электросамокаты

В Санкт-Петербурге с улиц города изымают электросамокаты. Теперь жители Северной столицы не смогут взять эти транспортные средства в аренду, пишет «Подъём».
Предполагается, что следователи
Ранее Минтранс РФ предложил запретить езду по тротуарам на самокатах, вес которых превышает 35 килограммов. Уточняется, что подобная инициатива обсуждается совместно с МВД России. Также стало известно, что ведомства намереваются приравнять людей на роликах и самокатах без двигателей к пешеходам.
Позднее председатель комиссии Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ по гражданскому участию в развитии правоохранительной системы Кирилл Кабанов заявил, что такое предложение министерства является полумерой.