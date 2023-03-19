В Петербурге под музыку задержали мужчину с плакатом с котом Леопольдом

Фото: РИА Новости

Кадр из мультфильма «Приключения кота Леопольда» студии «Союзмультфильм»

В Санкт-Петербурге полицейские задержали мужчину, вышедшего на пикет с плакатом, на котором изображен кот Леопольд из мультфильма и нанесена надпись «Давайте жить дружно», передает «ОВД-Инфо» (внесено Минюстом РФ в список иноагентов). Пока петербуржца вели к служебной машине, уличный музыкант фоном исполнял песню «Город» группы «Аквариум», его слышно на видео.

Сам задержанный Лев Соколов рассказал, что в автозаке его опросили о работе, военной службе и отношении к военной операции.

В 16:10 адвокат Владислав Сосенский еще не попал к задержанному. Его пообещали пустить в отдел полиции № 78, когда мужчину начнут оформлять.

Накануне суд на 14 суток арестовал москвича Юрия Самойлова за распространении экстремистских материалов из-за картинок в телефоне. Как рассказал мужчина родным, утром незнакомец в метро увидел у него в телефоне «дискредитирующие российскую армию» файлы и вызвал полицию.

12 февраля жители Казани вышли на согласованный пикет против цензуры и за свободу слова. На плакатах активистов содержались отсылки к классическим антиутопиям: «Не доводите до 451» («451 градус по Фаренгейту» — ситуации из романа Рэя Брэдбери со сжиганием книг), «1984 не надо повторять» (отсылка к роману Джорджа Оруэлла).