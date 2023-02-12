В Казани прошел массовый пикет против цензуры

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Жители Казани вышли на согласованный пикет против цензуры

Жители Казани вышли на согласованный пикет против цензуры и за свободу слова, сообщает издание SOTA. Высказать свою позицию горожане пришли в сквер Карима Тинчурина — одного из основоположников татарского театра, расстрелянного в 1938 году и реабилитированного в 1955 году.

На плакатах активистов содержались отсылки к классическим антиутопиям: «Не доводите до 451» («451 градус по Фаренгейту» — ситуации из романа Рэя Брэдбери со сжиганием книг), «1984 не надо повторять» (отсылка к роману Джорджа Оруэлла) и другие.

На акции присутствовали в том числе представители местной партии «Яблоко» и социолог Искандер Ясавеев, недавно вышедший на свободу после ареста за свою статью о «человеке советском».

Ранее в Петрозаводске и Барнауле прошли митинги против повышения тарифов ЖКХ. Жители регионов потребовали пересмотреть стоимость услуг жилищно-коммунального хозяйства.

В Петрозаводске около 80 человек вышли на акцию протеста в городском гайд-парке в устье реки Лососинки. В руках митингующие держали плакаты с надписями «Нет коммунальному грабежу!», «Тарифы ЖКХ вырывают потроха» и «Ильич лампочку дал — Олегович отнял». Участники акции также потребовали отправить правительство Карелии в отставку.