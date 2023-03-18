Москвича арестовали за дискредитирующие армию картинки в телефоне

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Черемушкинский районный суд Москвы на 14 суток арестовал Юрия Самойлова за распространении экстремистских материалов из-за картинок в телефоне, сообщает «Новая газета Европа». Как рассказал мужчина родным, утром 17 марта незнакомец в метро увидел у него в телефоне «дискредитирующие российскую армию» файлы и вызвал полицию.

Через несколько станций к Самойлову подошли полицейские и задержали, после чего просмотрели мобильное устройство и составили протокол о распространении экстремистских материалов.

По словам родственников мужчины, тем же днем суд арестовал его на две недели. Сейчас Юрий находится в спецприемнике «Сахарово», откуда он и позвонил матери.

Информация по делу на Ю. О. Самойлова есть на сайте Черемушкинского суда.

Ранее стало известно, что член конституционного комитета Совфеда Людмила Наруcова оказалась единственным сенатором, проголосовавшим против закона об ответственности за дискредитацию участников СВО. Она раcсказала, что закон не объясняет разницу между критикой и диcкредитацией.