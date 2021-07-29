В Петербурге задержали 70 человек после массовой драки мигрантов

В Санкт-Петербурге полиция задержала 70 человек после массовой драки с участием мигрантов. Об этом сообщает сайт 78.ru со ссылкой источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошёл вечером 28 июля. В полицию позвонила женщина и сообщила о потасовке у гостиницы «Белые ночи» на проспекте Большевиков. По её словам, в драке участвовало порядка 20 человек.

Прибывшие на место стражи порядка установили , что конфликт на бытовой почве возник между уроженцами Чечни и гражданами Таджикистана. В драке пострадали два человека, которые были госпитализированы с сотрясением мозга. Из 70 задержанных в отдел полиции были доставлены 13 человек.

Ранее в Москве подрались более 100 выходцев из Киргизии и Таджикистана. В результате столкновения серьёзно пострадали два человека, которым потребовалась медпомощь. Суд арестовал 42 участника драки.

В связи с участившимися случаями подобных инцидентов в МВД предложили депортировать из России участников массовых драк и запретить им въезд в страну.