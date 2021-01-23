В Петербурге за взятку задержан главврач НИИ уха, горла, носа и речи

Замдиректора по клинической работе Санкт-Петербургского научно-исследовательского института уха, горла, носа и речи Минздрава РФ и главного врача учреждения Олега Коноплёва задержали в Санкт-Петербурге. Его подозревают в получении взятки. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.
Коноплёв О. И. задержан по подозрению в получении взятки, — сказал собеседник ТАСС.
Как полагает следствие, Коноплёв, являясь заместителем директора СПб НИИ ЛОР, за общее покровительство по службе получил от подчинённого 2,1 млн рублей.
По данным сайта НИИ, Коноплёв имеет звание заслуженного врача РФ. Коноплёв в медицине работает более 40 лет.
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