В Петербурге за взятку задержан главврач НИИ уха, горла, носа и речи

Фото: lornii.ru

Находящийся в СИЗО «Матросская Тишина» оппозиционер Алексей Навальный 23 января оформил подписку на периодические издания и интересовался, как заказать в камеру книги. Об этом журналистам рассказал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников.

Сегодня мы посетили Алексея Навального в СИЗО «Матросская Тишина». По условиям содержания ничего не изменилось, камера та же, — цитирует РИА Новости Мельникова. Правозащитник рассказал, что Навальный узнавал, как получить...