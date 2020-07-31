В Петербурге в День ВДВ отключат фонтаны

https://static.news.ru/photo/f873c98c-d337-11ea-ab37-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге 2 августа, в День ВДВ, на сутки будет остановлена работа основных фонтанных комплексов.

С 9.00 2 августа до 9.00 3 августа будут отключены фонтаны в Александровском саду, в сквере у Казанского собора, Эрмитажном садике и Парке 300-летия Санкт-Петербурга.

Такие меры носят вынужденный характер. Они предпринимаются для безопасности горожан в ходе празднования Дня ВДВ и предотвращения поломок фонтанного оборудования из-за возможных случаев купания в фонтанах, — цитирует «Интерфакс» сообщение пресс-службы ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Уточняется, что в случае массовых купаний в эти выходные может быть приостановлена работа и других фонтанов Петербурга. На предприятии напомнили, что они не предназначены для водных процедур даже в самые жаркие дни. Кроме того, купание в фонтанах может обернуться серьёзными травмами для людей и поломкой оборудования. Также это негигиенично, поскольку вода в фонтанах техническая.

В сезоне 2020 года в Санкт-Петербурге работают 60 фонтанов и фонтанных комплексов.

Как писал NEWS.ru, в 2019 году Водоканал принял решение об усилении контроля за главными фонтанами Петербурга — некоторые из них были отключены с целью обеспечения безопасности жителей и гостей города, а также недопущения порчи фонтанного оборудования.