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В Санкт-Петербурге к дисциплинарной ответственности привлекут медиков и сотрудников Роспотребнадзора, которые взяли анализ на коронавирус у несовершеннолетней девочки без разрешения её родителей. Незадолго до этого семья вернулась из поездки в Китай.

С рассказом об инциденте, который произошёл 30 января, к уполномоченному по правам ребёнка обратилась мать девочки. По её словам, в течение недели после возвращения в Россию с семьёй никто не связывался и не приглашал для проведения анализов. Однако в вечернее время представители районной поликлиники и Роспотребнадзора без предупреждения пришли к ним домой.

Ничего не подозревающая школьница открыла дверь незнакомым людям. Объяснила, что родителей нет дома, что маме дозвониться не получается. Однако «гости» всё-таки настояли на необходимости проведения анализа. Испуганная девочка согласилась, — цитирует «Интерфакс» сообщение аппарата омбудсмена.

В Роспотребнадзоре представителям уполномоченного по правам ребёнка признали, что визитёры действительно превысили полномочия. Несмотря на то, что намерения были благими, это не повод нарушать права граждан, поэтому виновные понесут наказание, заверили в ведомстве.

Ранее, как писал NEWS.RU, жителя Китая ударили в Санкт-Петербурге. Причиной стали опасения окружающих из-за эпидемии коронавируса. Мужчина попытался зайти в магазин без защитной маски.