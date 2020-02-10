Жителя Китая ударили в Санкт-Петербурге. Причиной стали опасения окружающих из-за эпидемии коронавируса.
Инцидент произошёл в одном из музыкальных рок-магазинов города,
К 10 февраля число жертв коронавируса в Китае увеличилось до 908 человек. Количество инфицированных превысило 40 тысяч. Также сообщается о том, что более 3,2 тысячи человек выздоровели.
Ранее NEWS.ru писал, что китайские врачи не верят тестам на коронавирус. По мнению академика Ванг Чен, только 30-50% случаев заболевания диагностируются верно.
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