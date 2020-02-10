https://static.news.ru/photo/7db261ea-4c00-11ea-91e7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жителя Китая ударили в Санкт-Петербурге. Причиной стали опасения окружающих из-за эпидемии коронавируса.

Инцидент произошёл в одном из музыкальных рок-магазинов города, передаёт Telegram-канал «неДума». Китаец попытался войти в заведение без медицинской маски, но получил удар ладонью по лицу. Подробности случившегося в настоящий момент неизвестны.

К 10 февраля число жертв коронавируса в Китае увеличилось до 908 человек. Количество инфицированных превысило 40 тысяч. Также сообщается о том, что более 3,2 тысячи человек выздоровели.

Ранее NEWS.ru писал, что китайские врачи не верят тестам на коронавирус. По мнению академика Ванг Чен, только 30-50% случаев заболевания диагностируются верно.