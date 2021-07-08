В Петербурге заявили, что пик заболеваемости COVID-19 пройден

Пик заболеваемости COVID-19 в Петербурге пройден. Об этом заявил в эфире городского телеканала «Санкт-Петербург» председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

Пик пандемии в Санкт-Петербурге пройден, — заявил он.

По словам чиновника, в настоящее время число гoспитализаций за сутки снизилось до 800 против тысячи на прошлой неделе. При этом за тo же время в Петербурге выявлено 1937 случаев заражения.

Ранее правительство Санкт-Петербурга подготовило проект постановления, согласно которому врачи будут получать установленные властями единовременные выплаты, только если они заболели после вакцинации.

Однако уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов обратил внимание, что новый порядок может привести к дискриминации медиков, которые имеют противопоказания к прививке.