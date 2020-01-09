https://static.news.ru/photo/b132cc46-32e5-11ea-9578-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Экстренные службы Санкт-Петербурга проверяют 250 объектов города из-за анонимных звонков об угрозе взрыва. Об этом сообщает ТАСС.

По информации издания, речь идёт о 70 торговых объектах (в том числе 40 магазинов и 30 торговых центров), детских садах, судах, гостиницах, Эрмитаже, Пулково и других зданиях.

Всего проверяется порядка 250 объектов, где-то проверки уже завершили, где-то продолжаются, - рассказали в экстренных службах.

В пресс-службе Эрмитажа сообщили, что проверка в музее уже завершилась. На территории здания не было обнаружено подозрительных предметов.

Как ранее писал NEWS.ru, 9 января из-за анонимных угроз взрывов эвакуируют здания Василеостровского, Красногвардейского, Куйбышевского, Петродворцового, Петроградского, Дзержинского и Сестрорецкого райсудов Петербурга.