В Петербурге на 9 мая традиционно зажгут ростральные колонны

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Главные улицы Санкт-Петербурга подготовили и оформили к празднованию Дня Победы. В этом году несмотря на пандемию коронавируса власти решили не отказываться от традиционного зажигания ростральных колонн.

Как пишут «Невские новости», ростральные колонны будут зажигать в два этапа: утром с 10:00 до 12:00 и с 15:00 и до ночи. Остальные праздничные мероприятия будут проходить в онлайн-формате, которые можно будет посмотреть по телевизору или в социальных сетях.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что из-за сложной эпидемиологической обстановки военный парад состоится в более поздний срок, поэтому 9 мая в Москве покажут только авиационную часть. Также пролёт самолётов предусмотрен ещё в 47 городах и на военных базах страны за рубежом, писал NEWS.ru.