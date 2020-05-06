В Петербурге на 9 мая традиционно зажгут ростральные колонны

Главные улицы Санкт-Петербурга подготовили и оформили к празднованию Дня Победы. В этом году несмотря на пандемию коронавируса власти решили не отказываться от традиционного зажигания ростральных колонн.
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Ранее министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что из-за сложной эпидемиологической обстановки военный парад состоится в более поздний срок, поэтому 9 мая в Москве покажут только авиационную часть. Также пролёт самолётов предусмотрен ещё в 47 городах и на военных базах страны за рубежом, писал NEWS.ru.
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