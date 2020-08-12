В Петербурге могут ограничить передвижение на электросамокатах

https://static.news.ru/photo/4f877c5e-dcb2-11ea-af59-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ЗакСе Петербурга намерены регламентировать движение на электросамокатах по загруженным пешеходным тротуарам. Разгоняясь до скорости автомобиля, эти средства индивидуальной мобильности (СИМ) становятся полноправными участниками дорожного движения и также могут попасть в ДТП или учинить его.

Как рассказал «Невским Новостям» депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилёв, в России мощные самокаты попадают под мопеды. Поэтому человек, который им управляет, обязан иметь права. Однако полицейские не идентифицируют мощность двигателя, «они видят самокат и не знают, что там стоит двигатель, равный мощности мопеда».

По словам депутата, 18 августа состоится заседание в Общественной палате России, на котором обсудят первые поправки Минтранса по электросамокатам. Ведомство предлагает разделить средства на три группы. Первая — до 7 лет, роликовые коньки, самокаты, скейтборды, на которых дети могут передвигаться по тротуарам. Вторая — с 7 до 14 лет, СИМ, на которых можно ездить по тротуарам и велодорожкам. Третья — от 14 лет, с возможностью выезда на проезжую часть. Именно в эту, третью часть ЗакС намерен внести правки.

Во-первых, считаю необходимым увеличить возраст до 16 лет. В 14 лет выпускать подростка на дорогу не совсем правильно, по факту, это дети, мы даже не можем привлечь их к административной ответственности. Во-вторых, человек должен иметь светоотражающий жилет, — отметил Цивилёв.

Кроме того, в правилах вводятся знаки, запрещающие передвигаться на электросамокатах. В частности, такие знаки предлагается установить на Невском проспекте, на КАД, ЗСД и набережных с большим потоком и высоким скоростным режимом.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в России продажи велосипедов, самокатов, скейтбордов, роликовых коньков и других товаров для активного отдыха выросли в пять раз на фоне выхода из режима самоизоляции. Согласно исследованию онлайн-ретейлера Ozon, весной россияне интересовались товарами для занятий спортом и фитнесом дома, сейчас большую популярность набирают тренировки на свежем воздухе.