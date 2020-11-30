В Петербурге хулиган расписал парадную «фаллосом и пенисом»

https://static.news.ru/photo/c6e74b9c-3303-11eb-9374-fa163e074e61_660.jpg Фото: NEWS.ru

В Санкт-Петербурге вандал ночью разрисовал парадную на Выборгском шоссе неприличными словами.

Как пишут «Невские Новости», хулиган на стенах написал синонимы названий мужских половых органов. При этом мужчина долго не мог попасть внутрь дома, в результате чего его лицо было со всех сторон зафиксировано камерой видеонаблюдения.

Подробности происшествия устанавливаются. О местонахождении вандала пока не сообщается.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Boeing авиакомпании «Победа» рейсом из Москвы в Екатеринбург начертил в небе траекторию, напоминающую по форме мужской половой орган. Таким образом руководство лоукостера решило выразить поддержку футболисту Артёму Дзюбе, оказавшемуся в центре скандала с интимным видео. Из-за того что Boeing отклонился от курса, своей должности может лишиться глава авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков. Сам он уже подтвердил Росавиации, что акция была задумана в поддержку Дзюбы.