В Петербурге хулиган расписал парадную «фаллосом и пенисом»

В Санкт-Петербурге вандал ночью разрисовал парадную на Выборгском шоссе неприличными словами.
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Подробности происшествия устанавливаются. О местонахождении вандала пока не сообщается.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Boeing авиакомпании «Победа» рейсом из Москвы в Екатеринбург начертил в небе траекторию, напоминающую по форме мужской половой орган. Таким образом руководство лоукостера решило выразить поддержку футболисту Артёму Дзюбе, оказавшемуся в центре скандала с интимным видео. Из-за того что Boeing отклонился от курса, своей должности может лишиться глава авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков. Сам он уже подтвердил Росавиации, что акция была задумана в поддержку Дзюбы.