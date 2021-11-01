В переписи населения приняли участие две трети россиян

Во Всероссийской переписи населения приняли участие более 63% россиян, это около 90 млн граждан. Об этом сообщил заместитель руководителя Росстата Павел Смелов, передаёт ТАСС. Перепись населения в России стартовала 15 октября на участках и на портале госуслуг.

На данный момент у нас прошло уже больше половины переписи. Мы успели переписать более 63% населения, это около 90 млн человек. Из них 20 млн воспользовались услугой самостоятельной переписи на портале госуслуг, — сказал Смелов.

Он добавил, что перепись в онлайн-режиме на «Госуслугах» будет продлена с 8 до 14 ноября. Это связано с ежедневным приростом участников на онлайн-платформе из-за введения коронавирусных ограничений в регионах.

Ранее во Всероссийской переписи населения принял участие президент Владимир Путин. Он зафиксировал информацию о себе на портале госуслуг и призвал граждан последовать его примеру.

Перепись населения проходит в России с 15 октября по 14 ноября, а в ряде труднодоступных регионов она завершится 20 декабря. Сообщать свои конфиденциальные данные переписчику не нужно, за участие в переписи денежные средства с граждан не взимаются, переписчик не занимается агитацией и не предлагает товары и услуги.