В Пензе задержали директора предприятия после гибели рабочих

В Пензе задержан директор АО «Энергоснабжающее предприятие», где в результате взрыва резервуара с битумом погибли два человека и пострадали ещё восемь. С ним проводятся следственные действия, сообщается на сайте управления СКР по Пензенской области.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц) и ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлёкшего смерть двух и более лиц).

В настоящее время решается вопрос о предъявлении директору предприятия обвинения и избрании ему меры пресечения. Следствие продолжает работу по установлению причин, условий и всех обстоятельств произошедшего.

Взрыв на пензенском предприятии произошёл 9 марта во время перекачки битума из резервуара в автоцистерны. Погибли два работника 48 и 60 лет. По последним данным, травмы получили ещё восемь человек, они госпитализированы.