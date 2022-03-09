При взрыве на предприятии в Пензе погибли два человека

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Два человека погибли и ещё семь пострадали в результате взрыва на предприятии в Пензе. Произошла разгерметизация ёмкости для хранения битума, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

ЧП произошло в тот момент, когда битум из резервуара перекачивали в автоцистерны. Травмы получили только рабочие предприятия, водители автоцистерн не пострадали.

Как уточнили в региональном ГУ МЧС, сообщение о разгерметизации поступило в 08:40 мск. На месте ЧП работают 25 сотрудников ведомства и шесть единиц техники.

Информация является оперативной и подлежит уточнению, — добавили в ведомстве.

Telegram-канал «112» сообщает о трёх погибших и шести пострадавших, два человека госпитализированы.

Ранее стало известно, что взрыв газового оборудования произошёл на небольшом предприятии в Златоусте. В результате погиб мужчина, который в одиночку воспитывал шестерых детей.