При взрыве на предприятии в Пензе погибли два человека

Два человека погибли и ещё семь пострадали в результате взрыва на предприятии в Пензе. Произошла разгерметизация ёмкости для хранения битума, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
ЧП произошло в тот момент, когда битум из резервуара
Как уточнили в региональном ГУ МЧС, сообщение о разгерметизации поступило в 08:40 мск. На месте ЧП работают 25 сотрудников ведомства и шесть единиц техники.
Информация является оперативной и подлежит уточнению, —
добавилив ведомстве.
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Ранее стало известно, что взрыв газового оборудования произошёл на небольшом предприятии в Златоусте. В результате погиб мужчина, который в одиночку воспитывал шестерых детей.