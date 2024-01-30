В Ozon прокомментировали сбои в работе сайта и приложения Ozon: приложение не работает из-за сбоя в доменной зоне RU

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Пользователи не могут перейти на сайт Ozon, а также зайти в его приложение из-за сбоя в работе доменной зоны RU, сообщили NEWS.ru в пресс-службе маркетплейса. Представители онлайн-магазина рассказали, что в системах самого онлайн-магазина сбоев не было.

Видим, что многие пользователи и партнеры не могут зайти на наш сайт и в приложения, а в пунктах выдачи сейчас есть сложности с выдачей заказов. Уже проверили все системы — на нашей стороне сбоев нет, что-то сломалось в доменной зоне RU. Ждем вместе с вами, когда неполадки устранят, — говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что сроки выдачи заказов, которые необходимо было забрать сегодня, продлеваются на два дня, чтобы покупатели успели их получить до истечения срока хранения. Также компания находится на связи с партнерами и готова помочь им решить все возникающие вопросы.

30 января в России произошел массовый сбой в работе мобильных операторов и провайдеров. Жители крупных городов сообщают о проблемах с доступом ко всем доменам в зоне RU, например, к «Яндексу», а также к популярным приложениям. Отмечается, что больше всего жалоб поступает от пользователей МТС и «МегаФона».