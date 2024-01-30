В России произошел массовый сбой в работе провайдеров и операторов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В России произошел массовый сбой в работе мобильных операторов и провайдеров, передает Telegram-канал «Осторожно, новости». По его данным, жители крупных российских городов сообщают о проблемах с доступом ко всем доменам в зоне RU, например, к «Яндексу», а также к популярным приложениям.

Как пишет канал, сбои замечены в работе МТС, «МегаФона», Ростелекома и других провайдеров связи в РФ. Telegram-канал «Новости Москвы» пишет, что проблемы со связью добрались и до столицы. По информации канала, больше всего жалоб поступает от пользователей МТС и «МегаФона».

Ранее стало известно о сбоях в работе мессенджера WhatsApp. Наибольшее количество жалоб пришлось на Хабаровский край (25%), Новосибирскую область (25%) и Москву (10%). Приложение некорректно работало также у жителей Санкт-Петербурга, Приморского края, Республики Саха и других регионов РФ. Пользователи при этом отмечают, что приложение бесперебойно работает только при включенном VPN-сервисе.

До этого произошел массовый сбой в работе социальной сети «ВКонтакте». С ним столкнулись пользователи России и ряда других стран. Они не могли получить доступ к сайту как с мобильных устройств, так и с персональных компьютеров.