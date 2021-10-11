Оперштаб назвал способ избежать жёстких ограничений по COVID

В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве рассказали, как можно избежать ввода жёстких ограничений. Там обратили внимание, что число госпитализаций в столице в последние недели выросло вдвое, а заболеваемость — в полтора раза.

Прервав цепочку распространения вируса, можно отложить или вовсе избежать ввода жёстких ограничений вроде закрытия общественных пространств, то есть не лишать горожан привычного образа жизни, — говорится в сообщении.

Отмечается, что ввод бесплатных экспресс-тестов является примером мягкого, но эффективного разрыва этой цепочки. В оперштабе подчеркнули, что на текущий день важно максимально оперативно выявить тех, кто может быть источником заболевания.

Сейчас наблюдается подъём заболеваемости. Число госпитализаций за последние две недели выросло вдвое, а заболеваемость — в полтора раза, — добавили там.

С 11 октября в 10 МФЦ и 10 общественных местах Москвы заработали пункты, где можно сдать бесплатный экспресс-тест на коронавирус. У тех, чей экспресс-тест покажет положительный результат, возьмут мазок на ПЦР и попросят оставаться дома до получения результата.