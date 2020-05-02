В оперштабе назвали причины резкого роста числа заражённых коронавирусом

Рост числа пациентов с диагностированным коронавирусом связан с увеличением скорости подтверждения результатов тестов на заболевание.
Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице. По его данным, число проводимых лабораторных исследований увеличено в два раза, их проводят городские, федеральные и частные лаборатории. Таким образом в день проводится более 40 тысяч анализов.
Девять городских и четыре частные лаборатории стали самостоятельно верифицировать результаты исследований на коронавирус, — говорится в сообщении.
По данным оперштаба, раньше подтверждённые анализы направляли в один референс-центр на проверку, теперь в Москве 14 таких центров,
Ранее NEWS.ru писал о том, что глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что властям удалось довести к концу апреля количество проводимых в день тестов на коронавирус до 100 тысяч.
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