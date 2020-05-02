В оперштабе назвали причины резкого роста числа заражённых коронавирусом

https://static.news.ru/photo/e738becc-8c54-11ea-881a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Рост числа пациентов с диагностированным коронавирусом связан с увеличением скорости подтверждения результатов тестов на заболевание.

Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице. По его данным, число проводимых лабораторных исследований увеличено в два раза, их проводят городские, федеральные и частные лаборатории. Таким образом в день проводится более 40 тысяч анализов.

Девять городских и четыре частные лаборатории стали самостоятельно верифицировать результаты исследований на коронавирус, — говорится в сообщении.

По данным оперштаба, раньше подтверждённые анализы направляли в один референс-центр на проверку, теперь в Москве 14 таких центров, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал о том, что глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что властям удалось довести к концу апреля количество проводимых в день тестов на коронавирус до 100 тысяч.