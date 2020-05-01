Великобритания довела число тестов на COVID-19 до 100 тысяч в сутки

https://static.news.ru/photo/c2aee286-8bd0-11ea-bc5f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Peter Manning/Global Look Press

Глава минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что властям удалось довести к концу апреля количество проводимых в день тестов на коронавирус до 100 тысяч.

Мы выполнили нашу задачу. Вчера, в последний день апреля, мы провели 122 тысячи 347 тестов, — отметил министр на брифинге.

По его словам, тестирование чрезвычайно важно для того, чтобы точно знать число заражённых. Сейчас в королевстве насчитывается более 177 тысяч больных коронавирусом. Скончались более 27,5 тысяч человек, передаёт РИА Новости.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал пандемию коронавируса крупнейшим испытанием для страны со времён Второй мировой войны. Он призвал граждан проявить терпение из-за карантинных ограничений. Джонсон считает, что власти наблюдают перелом в ситуации с COVID-19.

Как писал NEWS.ru, британские власти приняли решение оставить ещё на полгода закрытыми салоны красоты, парикмахерские и студии маникюра. Учёные, консультировавшие правительство, считают, что работа с клиентами в период пандемии не может быть безопасной.