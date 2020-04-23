Салоны красоты в Великобритании будут закрыты ещё полгода

https://static.news.ru/photo/18e31094-8610-11ea-9410-fa163e074e61_660.jpg Фото: Elena Sikorskaya/Russian Look

Парикмахерские, салоны красоты и студии маникюра в Великобритании из-за распространения коронавируса останутся закрытыми ещё на протяжении шести месяцев.

Учёные, консультирующие правительство по вопросам карантинных мер, не считают, что работа с клиентами в период пандемии может проходить безопасно, сообщило издание The Sun.

Члены кабмина будут вынуждены продлить запрет на работу салонов, отмечает газета. Таким образом, с угрозой банкротства столкнутся порядка 41 тысячи коммерческих предприятий, если им не будет оказана помощь со стороны государства.

Парикмахерские и салоны красоты закрыты в Британии уже месяц. От коронавируса в стране умерли более 18 тысяч человек. По данным Национальной статистической службы, смертность от COVID-19 может оказаться выше официальной, писал NEWS.ru.