Салоны красоты в Великобритании будут закрыты ещё полгода

Парикмахерские, салоны красоты и студии маникюра в Великобритании из-за распространения коронавируса останутся закрытыми ещё на протяжении шести месяцев.
Учёные, консультирующие правительство по вопросам карантинных мер, не считают, что работа с клиентами в период пандемии может проходить безопасно,
Члены кабмина будут вынуждены продлить запрет на работу салонов, отмечает газета. Таким образом, с угрозой банкротства столкнутся порядка 41 тысячи коммерческих предприятий, если им не будет оказана помощь со стороны государства.
Парикмахерские и салоны красоты закрыты в Британии уже месяц. От коронавируса в стране умерли более 18 тысяч человек. По данным Национальной статистической службы, смертность от COVID-19 может оказаться выше официальной, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен