Джонсон назвал COVID-19 крупнейшим для Британии испытанием со времён войны

https://static.news.ru/photo/ee7102f4-8861-11ea-8219-fa163e074e61_660.jpg Борис Джонсон Фото: PA Wire/PA Images/ТАСС

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вернулся к исполнению своих обязанностей и впервые за несколько недель появился на публике.

Он назвал пандемию коронавируса крупнейшим для страны одиночным испытанием со времён Второй мировой войны. Политик попросил население не терять терпение в связи с изменившейся из-за карантинных ограничений повседневной жизни. По словам премьера, Великобритания «делает успехи», власти наблюдают начало перелома в ситуации с COVID-19.

Всё ещё верно, что это самая большая проблема, с которой столкнулась страна после войны, — сказал Джонсон, выступая у дверей своей резиденции на Даунинг-стрит.

"It is still true that this is the biggest single challenge this country has faced since the war"



PM Boris Johnson says the UK is "making progress" and "beginning to turn the tide" against the #coronavirus pandemic. #COVID19 latest: https://t.co/LUrFRnrGCN pic.twitter.com/jXGAfsqU4H — SkyNews (@SkyNews) April 27, 2020

Британский премьер пообещал, что стратегия по выходу из локдауна будет обнародована в ближайшие дни.

Борис Джонсон 12 апреля выписался из госпиталя после заражения COVID-19. Политик признался, что едва не умер от инфекции, и поблагодарил медработников за спасение жизни. Две недели он восстанавливал силы в загородной резиденции Чекерс. Его обязанности временно исполнял министр иностранных дел Доминик Рааб. Недовольство бездействием главы кабмина выразил правительственный комитет по чрезвычайным ситуациям, писал NEWS.ru.