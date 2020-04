Джонсон назвал COVID-19 крупнейшим для Британии испытанием со времён войны

Он назвал пандемию коронавируса крупнейшим для страны одиночным испытанием со времён Второй мировой войны. Политик попросил население не терять терпение в связи с изменившейся из-за карантинных ограничений повседневной жизни. По словам премьера, Великобритания «делает успехи», власти наблюдают начало перелома в ситуации с COVID-19.

"It is still true that this is the biggest single challenge this country has faced since the war"



PM Boris Johnson says the UK is "making progress" and "beginning to turn the tide" against the coronavirus pandemic.