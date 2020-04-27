Джонсон назвал COVID-19 крупнейшим для Британии испытанием со времён войны

https://static.news.ru/photo/ee7102f4-8861-11ea-8219-fa163e074e61_660.jpgБорис ДжонсонФото: PA Wire/PA Images/ТАСС
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вернулся к исполнению своих обязанностей и впервые за несколько недель появился на публике.
Он назвал пандемию коронавируса крупнейшим для страны одиночным испытанием со времён Второй мировой войны. Политик попросил население не терять терпение в связи с изменившейся из-за карантинных ограничений повседневной жизни. По словам премьера, Великобритания «делает успехи», власти наблюдают начало перелома в ситуации с COVID-19.
Всё ещё верно, что это самая большая проблема, с которой столкнулась страна после войны, — сказал Джонсон, выступая у дверей своей резиденции на Даунинг-стрит.
"It is still true that this is the biggest single challenge this country has faced since the war"
Британский премьер пообещал, что стратегия по выходу из локдауна будет обнародована в ближайшие дни.
Борис Джонсон 12 апреля выписался из госпиталя после заражения COVID-19. Политик признался, что едва не умер от инфекции, и поблагодарил медработников за спасение жизни. Две недели он восстанавливал силы в загородной резиденции Чекерс. Его обязанности временно исполнял министр иностранных дел Доминик Рааб. Недовольство бездействием главы кабмина выразил правительственный комитет по чрезвычайным ситуациям, писал NEWS.ru.