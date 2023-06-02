В ОП раскрыли причину конфликтов из-за строительства церквей и мечетей Председатель комиссии ОП Зорин заявил, что причиной конфликтов из-за строительства храмов является отсутствие диалога

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Председатель Комиссии Общественной палаты России Владимир Зорин в интервью NEWS.ru рассказал, что причиной конфликтов из-за строительства храмов является отсутствие диалога между населением, властями и представителями верующих на месте. Он также назвал бескультурьем бытовые конфликты на почве религии.

Ситуации бывают разными, но главное причиной конфликтов является отсутствие диалога между населением, властями и представителями верующих на месте. И там, где этот диалог налажен, находятся решения. Я думаю, что мы научились уважать и мнение местного населения, и верующих, — заявил он.

По словам Зорина, Конституция РФ поддерживает все религии, которые есть в стране. По его словам, в России зарегистрирована 31,5 тысяча религиозных организаций.

Вообще наша модель государственно-религиозных отношений уникальна. Очень многие предрекали России конфликт цивилизаций между православием, исламом и другими конфессиями, но у нас этого не происходит, — отметил Зорин

Он добавил, что бытовые конфликты на почве веры возникают из-за этнического дальтонизма, когда люди не знают, с кем рядом живут. По его словам, когда будут известны все народы и их традиции, люди научаться избегать конфликтов.

Один эксперт мне как-то сказал: «Я не знаю конфликт межнациональный, я знаю конфликт бескультурный», что очень верно, — резюмировал он.

Российский боец смешанного стиля Максим Дивнич опубликовал в своем приватном Telegram-канале несколько сообщений о возможном строительстве мечети на востоке Москвы. Позиция спортсмена вызвала острую реакцию у его коллег-мусульман. Боец получил огромное число угроз. Он призвал всех успокоиться и напомнил, что выступил против выбранного места и масштаба строительства, а не против мусульман и их религии. При этом он признал, что ситуация фактически ставит крест на его карьере в единоборствах.