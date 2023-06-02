В ОП прокомментировали понятие «пытки в тюрьмах» Представитель ОП: не все превышения полномочий в тюрьмах справедливо называть пытками

Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Заключенный и сотрудник ФСИН России

Не все превышения полномочий в отношении заключенных тюрем справедливо называть пытками, заявил NEWS.ru председатель Комиссии ОП РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Воронцов на полях форума «Сообщество». Воронцов добавил, что Общественная наблюдательная комиссия тщательно следит за всеми тревожными сигналами. Так, правозащитники регулярно посещают заключённых, контролируют условия их содержания и психологическое состояние.

Пытка должна быть квалифицирована статьей Уголовного кодекса, равно как и другие нарушения прав человека в местах принудительного содержания. Мы же ограбление не квалифицируем как убийство, — сказал он.

Воронцов отметил, что зачастую объектами издевательств становятся сами работники тюрем. Встречаются ситуации нападения с применением силы на самих сотрудников мест принудительного заключения. По его словам, члены ОНК также отслеживают такие инциденты.

Ранее в ИВС подмосковной Балашихи скончался мужчина, подозреваемый в краже. В учреждении утверждают, что он свалился со шконки и умер от полученных травм. Именно в день этого происшествия в камере не работало видеонаблюдение.

В Нижнем Тагиле следователи расследуют смерть задержанного в машине сотрудников УМВД. Вскрытие показало, что мужчине переломили шейный позвонок. Смерть наступила после того, как стражи порядка задержали мужчину за хулиганство на территории местной психиатрической больницы.