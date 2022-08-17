В ОП предложили выплачивать 1 млн рублей за третьего ребёнка

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Российским семьям при рождении третьего ребёнка и последующих детей предлагается выплачивать семейный капитал в размере 1 млн рублей. Соответствующая инициатива направлена Общественной палатой России руководителю рабочей группы «Социальная политика» Госсовета РФ Андрею Никитину, пишут «Известия».

Экспертная оценка показывает, что только за счёт этой меры дополнительно ежегодно будет рождаться более 100 тысяч детей, — рассказал изданию глава профильной комиссии ОП РФ Сергей Рыбальченко.

Он добавил, что реализация такой меры уже была анонсирована в Приморском крае. Однако из-за снижения численности женщин репродуктивного возраста старше 30 лет в ОП предлагают сразу распространить нововведение на всю страну. Предполагается, что затраты на выплату семейного капитала составят до 300 млрд рублей в год.

В Общественной палате также предлагают увеличить размер ежемесячного пособия для беременных женщин до уровня прожиточного минимума. Повышенные выплаты должны получать те, кто ждёт третьего или последующих детей. Материальное положение семьи при этом играть роли не должно.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец в беседе с NEWS.ru предложила выплачивать российским семьям «школьный капитал». Она пояснила, что 1 сентября — это теперь не только праздник, но и серьёзные расходы. В нынешних экономических условиях россиянам становится всё сложнее собирать детей в школу — люди вынуждены экономить на самом необходимом и даже оформлять кредиты на школьную форму.