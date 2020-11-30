Глав российских регионов попросили объявить 31 декабря выходным днём

https://static.news.ru/photo/bb8670ae-33a1-11eb-aed2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Член Общественной палаты РФ и глава «Трезвой России» Султан Хамзаев обратился к главам регионов с предложением сделать новогодний «подарок» народу, объявив 31 декабря выходным днём.

На протяжении более шести лет продвигаем общественную инициативу «31 декабря — выходной день». По итогам социологических опросов, проводимых ежегодно, доля поддержки инициативы составляет свыше 85 процентов от всех опрошенных граждан, — цитирует его «Царьград».

В прошлом году последний день года был объявлен выходным более чем в 15 регионах. В их числе Крым, Ставропольский край, Магаданская, Орловская, Пензенская области.

Законопроект о выходном дне 31 декабря поступил на обсуждение в Госдуму в конце 2019 года. В нём предлагалось распределить выходные дни так, чтобы указанный день всегда оставался нерабочим. Парламентарии отклонили проект на заседании в конце ноября.

Ранее против этой инициативы высказывалось правительство. В кабмине отмечали, что действующим ТК РФ предусмотрен перенос выходных дней в целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней. Правительство, таким образом, уже сейчас имеет право переносить один из выходных дней на 31 декабря — дополнительного регулирования этого вопроса не требуется.

Как писал NEWS.ru, премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому 31 декабря 2021 года будет нерабочим днём. В то же время в этом году последний предпраздничный день останется рабочим.