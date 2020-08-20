В омском Минздраве опровергли отёк мозга у Навального

https://static.news.ru/photo/beeaaa70-e2fd-11ea-b226-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

У оппозиционера Алексея Навального, впавшего в кому в омской больнице, нет отёка мозга, сообщили в Министерстве здравоохранения Омской области.

Мы не подтверждаем отёк мозга у Алексея Навального, — цитирует РБК сообщение пресс-службы ведомства.

Во время полёта из Томска в Москву политик почувствовал себя плохо. Борт экстренно посадили в Омске, а оппозиционера увезли на скорой в реанимацию. Как заявила его пресс-секретарь Кира Ярмыш, летевшая вместе с ним, с утра Навальный ничего не ел и пил только чай в кафе томского аэропорта. Навальный почувствовал себя плохо уже через несколько минут после того, как самолёт поднялся в небо, и отошёл в уборную, после чего потерял сознание. Сейчас он находится в коме на аппарате ИВЛ.

По последним данным, омским врачам удалось стабилизировать состояние Навального. Вопрос транспортировки политика из Омска пока не рассматривается. В Министерстве здравоохранения отметили, что врачи помогут обратиться за помощью или консультацией к ведущим специалистам, но пока в этом нет необходимости.

Согласно результатам анализов, оппозиционер мог получить интоксикацию из-за нейролептиков. При этом консилиум медиков по результатам КТ и МРТ головного мозга сразу исключил вероятность кровоизлияния в мозг, опухоли, гематомы вследствие механических травм головы, а также признаки судорожных проявлений, в том числе приступ эпилепсии.

Как писал NEWS.ru, омские врачи отказали в транспортировке политика, так как сейчас он находится в нетранспортабельном состоянии.