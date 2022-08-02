Младенец упал на бетонный пол во время родов в Новосибирске

Фото: shutterstock

В новосибирском роддоме младенец упал на бетонный пол, получив серьезную травму головы. По словам роженицы Эмилии Погребняк, ребенок выпал из-за оторванной пуповины по невнимательности акушеров. Врачи не признали свою вину, а мать женщины направила запрос в прокуратуру, пытаясь добиться справедливости, пишет «КП-Новосибирск».

Со слов дочери знаю, что рядом с ней стояла девочка молоденькая, медработница. Стояла и смотрела. Дочка кричала: «Я рожаю!» А потом услышала удар об пол — ребенок выпал. После этого выбежала женщина в годах, схватила младенца и убежала с ним, — рассказала мать Эмилии.

В детской больнице новорожденной сделали томографию головного мозга, в результате которой поставили диагноз — гематома и киста головного мозга. Врачи пояснили, что состояние сопоставимо с серьезным сотрясением мозга. На данный момент прогнозов по выздоровлению не дают, ребенку рекомендовали покой и выписали таблетки.

Бабушка пострадавшей девочки отправила жалобы в соответствующие органы, из прокуратуры ей ответили, что проведут проверку. Юрист Марина Пьянкова порекомендовала молодой матери написать претензию на имя главного врача. По ее словам, по данному случаю могут завести дело по двум статьям: 238 УК РФ за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и 111 УК РФ, «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Жительница Ростовской области Анастасия Ктиторова ранее отсудила у врача 500 тысяч рублей за смерть своего ребенка. Младенец умер из-за халатности врачей и отказа делать кесарево сечение по медицинским показаниям. В результате суд признал лечащего врача роженицы виновной, приговорив к двум годам и шести месяцам ограничения свободы, а также обязал выплатить моральную компенсацию.