В Нижнем Новгороде пропавшего мальчика нашли живым

https://static.news.ru/photo/5fa829be-b7a7-11eb-85fa-96000091f725_660.jpg Фото: nac.gov.ru

Пропавшего в Нижнем Новгороде шестилетнего мальчика нашли живым. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на поисково-спасательный центр «Рысь».

С ним всё хорошо, он в порядке. Найден в Сормовском районе. Сейчас он в отделе полиции, — сказали в центре.

Ребёнок пропал накануне — примерно в 10:00 по местному времени он вышел из дома и не вернулся. Тревогу забили родные и обратились в полицию, а следователи возбудили уголовное дело об убийстве.

В поисках участвовали около 300 человек — сотрудники полиции и СК, волонтёры, местные жители. Примерно в 23:00 мальчика удалось обнаружить — его заметили в продуктовом магазине с неким мужчиной, который соответствовал описанию очевидцев. Как рассказали в Росгвардии, ребёнок был ужасно напуган и просился домой.

Он был в истерике и просился к маме. Сотрудники Росгвардии успокоили ребёнка, пообещали вскоре отвезти домой и вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу, — рассказали в силовом ведомстве.

По предварительным данным, пропавший весь день гулял по городу с незнакомым 35-летним мужчиной. При первичном осмотре видимых повреждений не обнаружено. Тем не менее следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, назначены судебно-медицинские экспертизы.

Ранее сотрудники правоохранительных органов нашли мальчика, который пропал в Красноярске, живым. Ребёнок находился с неким мужчиной в заброшенном доме.