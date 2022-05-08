В МВД составили социальный портрет преступника В МВД составили социальный портрет преступника в 2022 году

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Преступления в России в первом квартале 2022 года чаще всего совершали мужчины без постоянного источника дохода и прежде имевшие причастность к противоправным действиям. Всего за первый квартал года силовики выявили почти 212 тыс. человек, совершивших преступления, сообщает ТАСС со ссылкой на данные МВД.

Агентство отмечает, что среди причастных в 2022 году к преступлениям россиян не имели постоянного источника дохода более 137 тыс. (65%), а 121 тыс. прежде уже совершали преступления. Сократилось на 14% число преступлений, совершённых в состоянии алкогольного опьянения. К таким случаям относится каждое третье преступление.

Чаще всего нарушали закон мужчины — граждане страны, на долю женщин-россиянок пришлось каждое шестое противоправное деяние, на долю иностранцев — каждое 24-е.

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ и МВД задержали в Москве сторонников запрещенной в России экстремисткой неонацистской группировки М.К.У, которые готовили теракты и убийства к Дню Победы на территории России. Они собирались сжечь бездомных и опубликовать в Сети это видео с целью устрашения населения.