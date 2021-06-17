В МВД рассказали, как выросло число ДТП с самокатами

https://static.news.ru/photo/9b2ab7ac-cf5f-11eb-820d-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Количество дорожных происшествий с участием электросамокатов с января по май по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года выросло на 195%. Об этом ТАСС заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

МВД России информирует, что с января по май 2021 года в РФ зарегистрировано 112 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прирост данного вида ДТП составил почти 195%, — цитирует её агентство.

Большая часть дорожных аварий зарегистрирована в Москве (24) и Санкт-Петербурге (22). Следом идут Краснодарский край (12), Татарстан (7) и Свердловская область (6). При этом в ДТП погибли два человека и ещё 19 получили ранения.

Волк уточнила, что правовой статус этого вида транспорта до сих пор не определён. Министерство транспорта занимается разработкой необходимого проекта постановления.

Ранее Минтранс предложил запретить езду по тротуарам на самокатах, вес которых превышает 35 килограммов. Уточняется, что подобная инициатива обсуждается совместно с МВД России. Также стало известно, что ведомства намереваются приравнять людей на роликах и самокатах без двигателей к пешеходам.

Позднее председатель комиссии Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ по гражданскому участию в развитии правоохранительной системы Кирилл Кабанов заявил, что такое предложение министерства является полумерой.