В МВД предлагают разработать комплексное решение проблемы «вторичных» ДТП

https://static.news.ru/photo/88960fd2-3b8b-11eb-8594-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Изменение порядка оформления дорожно-транспортных происшествий не даст достаточного эффекта в борьбе с так называемыми «вторичными» ДТП, для решения этой проблемы необходимо разработать комплексный подход, считает помощник начальника ФКУ «Научный центр БДД МВД России» по правовой работе Кирилл Баканов.

Проблема «вторичных» ДТП характерна для скоростных дорог с многополосным движением. Ввиду этого считаем целесообразным при решении данной проблемы не акцентировать внимание исключительно на необходимости изменения порядка оформления ДТП, а реализовать комплексный подход, — заявил он в интервью РИА Новости.

По «вторичными» ДТП подразумеваются аварии на дорогах, вызванные другими ДТП, к примеру, столкновения с участниками дорожно-транспортного происшествия, ожидающими оформления или прибытия сотрудников ГИБДД.

Баканов уверен, что комплексный подход в борьбе со «вторичными» ДТП должен в целом быть направлен на предотвращение аварий из-за экстренных остановок на дорогах или столкновений с препятствиями.

В Москве в текущем году зарегистрировано 68 таких происшествий, что составляет 1% от общего количества ДТП, в которых погибло восемь человек, 2,7% от общего числа погибших, — сообщил он.

Ранее NEWS.ru сообщал, что машина скорой помощи перевернулась на севере Москвы недалеко от станции метро «ВДНХ». По словам очевидцев, авария произошла в момент, когда машина скорой помощи пыталась уйти от столкновения