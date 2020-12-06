Машина скорой помощи перевернулась в Москве

Машина скорой помощи перевернулась на севере Москвы недалеко от станции метро «ВДНХ».
Очевидцы ДТП окружили автомобиль и попытались перевернуть его самостоятельно. По их словам, авария произошла в момент, когда машина скорой помощи пыталась уйти от столкновения,
В данное время на месте происшествия находятся три пожарных машины, работают полицейские. Информации о пострадавших не поступало.
Как
Ранее NEWS.ru писал, что в Пермском крае машина скорой помощи столкнулась с грузовым автомобилем. В результате погибли два медработника. Инцидент произошёл утром 5 ноября на 20-м километре дороги Голдыри — Орда — Октябрьский. Водитель скорой госпитализирован.