Машина скорой помощи перевернулась в Москве

https://static.news.ru/photo/223cd254-37c9-11eb-ad72-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Машина скорой помощи перевернулась на севере Москвы недалеко от станции метро «ВДНХ».

Очевидцы ДТП окружили автомобиль и попытались перевернуть его самостоятельно. По их словам, авария произошла в момент, когда машина скорой помощи пыталась уйти от столкновения, передаёт радиостанция «Говорит Москва».

В данное время на месте происшествия находятся три пожарных машины, работают полицейские. Информации о пострадавших не поступало.

Как сообщил РИА Новости источник в экстренных службах города, в результате ДТП, случившегося примерно в 15:45 (мск) в районе дома 109 по проспекту Мира, помощь медиков потребовалась двум людям.

Ранее NEWS.ru писал, что в Пермском крае машина скорой помощи столкнулась с грузовым автомобилем. В результате погибли два медработника. Инцидент произошёл утром 5 ноября на 20-м километре дороги Голдыри — Орда — Октябрьский. Водитель скорой госпитализирован.