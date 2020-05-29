В МВД подтвердили возбуждение уголовных дел на админа «Омбудсмена полиции»

У россиянина Алексея Ивлева, который вместе со своей семьёй самоизолировался в лесу на территории Кавалеровского района Приморья, не станут отбирать детей. Они побудут у своей бабушки, пока в их доме идёт ремонт. Мужчину родительских прав лишать не будут, сообщила в разговоре с журналистами уполномоченный по правам ребёнка в Приморском крае Ольга Романова.

Она отметила, что органы опеки уже готовят иск об ограничении родительских прав Ивлева. Однако у россиянина есть возможность выполнить предписанные требования относительно состояния собственного дома. Семья воссоединится, когда ремонт дома...