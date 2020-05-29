В МВД подтвердили возбуждение уголовных дел на админа «Омбудсмена полиции»

На основателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова действительно возбудили ещё два уголовных дела кроме того, по которому он непосредственно был задержан. Об этом 29 мая в разговоре с журналистами сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин.
Он отметил, что новые уголовные дела на Воронцова возбудили за якобы распространение порнографических материалов и вымогательство.
Сначала в отношении основателя паблика возбудили дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 163 УК РФ. Затем следователи столичного главка возбудили на него ещё одно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по п. п. «а» и «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ, — приводит ТАСС слова Васенина.
Как ранее писал NEWS.ru, ещё одно уголовное дело возбуждено в отношении администратора паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. На этот раз его обвиняют в преступлении, совершённом в соответствии со статьёй 319 УК РФ «Оскорбление представителей власти».