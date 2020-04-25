Общество

В Москве заработал сервис проверки цифровых рабочих пропусков

10:18, 25 апреля 2020 46
Фото: Юлия Иванко/mos.ru

На платформе Московского инновационного кластера запустили систему проверки электронных пропусков для сотрудников столичных организаций.

Как сообщили «Интерфаксу» в мэрии, для проверки достаточно внести ИНН предприятия или индивидуального предпринимателя. Сервис покажет, есть ли несоответствия в данных. В случае обнаружения неточностей цифровые пропуска могут быть аннулированы.

Как рассказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин, проведённая ранее проверка показала, что у ряда организаций количество выданных цифровых пропусков для работающих превышает число сотрудников, не подлежащих переводу на дистанционный режим работы.

Ранее NEWS.ru писал, что вслед за Москвой и Подмосковьем цифровые пропуска появятся в ряде других регионов. О готовности внедрить такую систему уже заявили в Костромской, Тамбовской, Тульской, Владимирской, Ярославской, Белгородской и Орловской областях.

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