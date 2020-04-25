В Москве заработал сервис проверки цифровых рабочих пропусков

https://static.news.ru/photo/b1104722-86c6-11ea-a2e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Юлия Иванко/mos.ru

На платформе Московского инновационного кластера запустили систему проверки электронных пропусков для сотрудников столичных организаций.

Как сообщили «Интерфаксу» в мэрии, для проверки достаточно внести ИНН предприятия или индивидуального предпринимателя. Сервис покажет, есть ли несоответствия в данных. В случае обнаружения неточностей цифровые пропуска могут быть аннулированы.

Как рассказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин, проведённая ранее проверка показала, что у ряда организаций количество выданных цифровых пропусков для работающих превышает число сотрудников, не подлежащих переводу на дистанционный режим работы.

Ранее NEWS.ru писал, что вслед за Москвой и Подмосковьем цифровые пропуска появятся в ряде других регионов. О готовности внедрить такую систему уже заявили в Костромской, Тамбовской, Тульской, Владимирской, Ярославской, Белгородской и Орловской областях.