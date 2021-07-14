В Москве запустят бесплатные автобусы из-за закрытия метро

С 17 июля по 8 августа бесплатные автобусы выйдут на маршрут из-за закрытого участка Сокольнической линии метро. Автобусы будут проезжать следующие остановки: «Университетский проспект», «Университет», «Проспект Вернадского», «Юго-Западная», сообщает пресс-служба Московского метрополитена.

Маршрут будет активен с 05:30 до 02:00. На него выйдут 180 автобусов особо большого класса, интервал между ними составит меньше минуты.

И всё же, чтобы нагрузка на КМ была не такой большой, а вы соблюдали социальную дистанцию, рекомендуем альтернативные маршруты, — рекомендует метрополитен.

В качестве таких маршрутов предложены Калужско-Рижская и Солнцевская линии метро, станция МЦК «Лужники». Также пресс-служба предупреждает, что остановка у «Воробьёвых гор» находится далеко от станции и до неё удобнее добираться другими способами.

Ранее сообщалось, что половину общественного транспорта в России предложили перевести на газ. Это должно очистить воздух и сэкономить бюджет.