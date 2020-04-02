В Москве запустили систему мониторинга больных коронавирусом

Власти столицы сообщили о запуске системы мониторинга больных коронавирусом. Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
В Москве в соответствии с указом мэра впервые начали использовать технологии социального мониторинга местоположения пациентов с подтвержденным коронавирусом, которые выбрали лечение в домашних условиях, — говорится в сообщении властей.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сообщал о намерении внедрить на территории страны систему QR-кодов. Она позволит отслеживать перемещения россиян.
На сегодняшний день в России выявлено 4149 случаев коронавируса в 78 регионах. За весь период зафиксировано 34 летальных случая, выздоровел 281 человек.
Как ранее писал NEWS.ru, российские медики заявили о необходимости проводить тестирование на COVID-19 по модели ВИЧ.
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