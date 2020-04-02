В Москве запустили систему мониторинга больных коронавирусом

https://static.news.ru/photo/d5a7327a-759c-11ea-ac37-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти столицы сообщили о запуске системы мониторинга больных коронавирусом. Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

В Москве в соответствии с указом мэра впервые начали использовать технологии социального мониторинга местоположения пациентов с подтвержденным коронавирусом, которые выбрали лечение в домашних условиях, — говорится в сообщении властей.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сообщал о намерении внедрить на территории страны систему QR-кодов. Она позволит отслеживать перемещения россиян.

На сегодняшний день в России выявлено 4149 случаев коронавируса в 78 регионах. За весь период зафиксировано 34 летальных случая, выздоровел 281 человек.

Как ранее писал NEWS.ru, российские медики заявили о необходимости проводить тестирование на COVID-19 по модели ВИЧ.